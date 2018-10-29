На президентських виборах у Бразилії переміг правий кандидат

У другому турі президентських виборів в Бразилії переміг правий кандидат Жаїр Болсонару, повідомив 29 жовтня Верховний виборчий суд країни.

За підсумками підрахунку майже всіх бюлетенів Болсонару набирає 55% голосів виборців, його суперник, кандидат від лівої Партії трудящих Фернанду Аддад – близько 45%. Остаточні підсумки стануть відомі пізніше.

У першому турі, який відбувся три тижні тому, Болсонару набрав близько 46% голосів, значно випередивши Аддада.

63-річний Жаїр Болсонару, якого називають «тропічним Трампом» – колишній армійський капітан. Він виступає за різке обмеження міграції, за вільне володіння зброєю, за скорочення податків і соціальних програм з метою стимулювати зростання економіки. Він також відомий заявами на захист так званих «традиційних цінностей», в яких його опоненти бачать елементи жінконенависництва і гомофобії. Болсонару позитивно висловлювався про епоху військової диктатури, під час якої він служив в армії. Він обіцяє повернути смертну кару, подолати корупцію та злочинність, поліпшити відносини зі США.

Президент США Дональд Трамп уже привітав Жаїра Болсонару з перемогою на президентських виборах.