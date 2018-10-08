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08 Жовтень 2018, Київ 10:06
Новини | Міжнародні

«Бразильський Трамп» перемагає у першому турі виборів президента в Бразилії

Політик позиціонує себе як протестний кандидат, використовує у своїй передвиборчій кампанії гомофобні і расистські висловлювання

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Жаїр Болсонару, представник правих сил, перемагає у першому турі виборів президента в Бразилії. У другому турі виборів, запланованому на 28 жовтня, він змагатиметься з Фернандо Аддадом, колишнім мером Сан-Паулу, який представляє партію колишнього президента Лули да Сілви. Останній перебуває у в’язниці за звинуваченням у корупції.

Згідно з попередніми даними, Болсонару, представник Соціал-ліберальної партії, в першому турі набрав 46,7% голосів, Аддад – 28,4%.

Перед виборами опитування прогнозували Болсонару не більше ніж 36,5% голосів.

У вересні Болсонару був поранений під час однієї із зустрічей з виборцями: чоловік із ножем напав на політика і завдав йому кілька ударів у живіт. Болсонару був доставлений в лікарню і прооперований.

Болсонару 63 роки. Він – колишній десантник. Політик позиціонує себе як протестний кандидат, використовує у своїй передвиборчій кампанії гомофобні і расистські висловлювання, а також виступає за повернення смертної кари. Його називають «бразильським Трампом».

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