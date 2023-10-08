У столиці Словаччини оголосили надзвичайний стан

У столиці Словаччини Братиславі оголосили надзвичайний стан. Причиною цього кроку мерії є високий рівень так званої транзитної міграційної хвилі, яка захопила Братиславу, пишуть місцеві ЗМІ.

«Внаслідок того, що навколишні країни закрили свої кордони, в столиці починають концентруватися більші групи мігрантів включно з матерями маленьких дітей», – сказав речник мерії Братислави Петер Бубла.

За словами Бубли, оголошення надзвичайного стану сприятиме ефективнішому наданню допомоги біженцям. Йдеться передусім про забезпечення біженців їжею і необхідними ліками.

Як повідомляють ЗМІ, мерія Братислави у співпраці з Центром праці, соціальних справ і родини, а також з низкою громадських організацій надає допомогу насамперед матерям із малолітніми дітьми.

Поліція в Братиславі повідомила, що тримає ситуацію з транзитними мігрантами під контролем.

Про час тривалості надзвичайного стану мерія наразі не повідомляла.