У Бразилії закрили Олімпійський парк, який приймав Ігри 2016 року

Олімпійський парк у Ріо-де-Жанейро був закритий через занепокоєння щодо безпеки комплексу, який використовувався для Ігор 2016 року в Бразилії. Суд ухвалив, що ліцензії на безпеку спортивного об’єкту не в порядку.

Місто оскаржило рішення судді, заявивши, що це вплине на близько 900 спортсменів, які тренуються в Олімпійському парку.

Ріо-де-Жанейро витратило близько 12 мільярдів доларів на Олімпіаду-2016. Під час будівництва багато експертів критично висловлювались щодо ймовірної корупції, а також того, як використовуватимуться об’єкти після завершення змагань.

Літні Олімпійські ігри цього року прийматиме столиця Японії Токіо.