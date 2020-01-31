Українські експортери до кінця року не відчують змін у торгівлі з Британією через процес «брекзиту»

До кінця поточного року українські експортери не відчують жодних змін у торгівлі із Великою Британією через процес виходу цієї країни зі складу ЄС, повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

«Що потрібно запам’ятати нашим експортерам: зараз не змінюється нічого, далі з 1 січня наступного року у нас буде Угода про вільну торгівлю з Великою Британією. З огляду на те, що ми готувались до різних сценаріїв «брекзиту», минулого року ми майже повністю підготували угоду. Вона буде дуже подібна до Угоди про вільну торгівлю з Європейським союзом. Зараз в нас ще є достатньо часу, аби доопрацювати проєкт угоди», – заявив торговий представник України, заступник міністра економрозвитку Тарас Качка.

У відомстві додали, що до кінця 2020 року, поки триватиме перехідний період, українські експортери не відчують жодних змін у торгівлі із Британією «як напряму, так і при ввозі товарів на митну територію ЄС через інші держави-члени ЄС з метою транзиту у Велику Британію».

31 січня 2020 року Велика Британія почала процес виходу із Європейського союзу. До 31 грудня діятиме перехідний період, на час якого Британія залишатиметься учасником Митного союзу ЄС. У цей час країна продовжить дотримуватися правил Європейського союзу, але вже не матиме своїх представників у європейських інституціях. Паралельно сторони продовжать домовлятися про подальшу економічну й безпекову співпрацю.