Влада попередила, що біля Броварів лунатимуть вибухи

Біля Броварів Київської області 21 січня громадяни можуть чути звуки вибухів, бо сапери підриватимуть крижаний затор на річці Десна. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

«Сапери продовжують проводити роботи з підриву льодового затору на річці Десна в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Це робиться для зниження рівня води та запобігання підтопленню в прибережних зонах», – ідеться у повідомленні.

Раніше про аналогічні заходи інформувала Київська міська державна адміністрація.