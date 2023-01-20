КМДА попереджає, що в Києві вночі буде чути вибух – підриватимуть кригу на Десні

Вноч проти 21 січня сапери на Десні підриватимуть кригу, попереджає Київська міська державна адміністрація.

«Близько 23:00-01:00 сапери здійснять підрив криги на річці Десна. Звук вибуху може бути гучний, особливо в Деснянському на Оболонському районах столиці», – йдеться в повідомленні.

Як пояснює міська влада, льодохід утворив затор на Десні в районі сел Погреби та Зазим’я. Через це рівень води піднявся і спричинив підтоплення в прибережних зонах.

Температура в столиці останніми днями тримається значно вище нуля. Зокрема, Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила днями, що 18 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +7,3°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року.