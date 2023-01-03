У Києві два дні поспіль науковці фіксують температурні рекорди

У Києві 2 січня вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +9,4°С, що на 3,9°С вище рекордного значення температури цього дня 2007 року.

Як повідомляє метеостанція Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, кліматична норма перевищена на 12,9°С, що відповідає погоді середини квітня.

Максимальна температура у Києві піднялась до +13,2°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня 2007 року на 6,3°С і повторивши рекорд січня, який був зафіксований лише вчора. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 6,9°С.

Попереднє рекордне значення фіксували у 2007 році і воно дорівнювало 4°С.

Напередодні науковці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляли, що 1 січня в Києві зафіксований температурний рекорд не лише для цього дня, але й для всього першого місяця року.