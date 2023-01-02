Науковці підтвердили: 1 січня 2023 року – найтепліший день місяця за весь період спостереження

Науковці Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підтвердили повідомлення Радіо Свобода: 1 січня в Києві зафіксований температурний рекорд не лише для цього дня, але й для всього першого місяця року.

«За даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 1 січня у Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3° С, що на 4,4° С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року. Кліматична норма перевищена на 13,8° С, що відповідає погоді середини квітня», – йдеться у повідомленні науковців.

Максимальна температура в столиці піднялась до +13,2° С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 2021 року на 4,7° С.

«Попередній абсолютний максимум температури січня був зафіксований 11 числа 1991 року. Мінімальна температура повітря у Києві не опускалась нижче 5,5° С. Попереднє рекордне значення було відмічено у 2021 році і дорівнювало 4,4° С», – мовиться у повідомленні.

Температура повітря під час опалювального сезону є одним із важливих чинників для української енергетичної системи на тлі постійних ракетних атак із боку Росії.