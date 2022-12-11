У Львові зупинилися трамваї та тролейбуси: в міськраді розповіли подробиці

У неділю, 11 грудня, у Львові зупинились трамваї та тролейбуси, йдеться в повідомленні міськради.

Влада пояснила, що близько шостої години ранку сьогодні розпочався дощ, який на морозі дуже швидко перетворився на лід. Тому трамвайні та тролейбусні електромережі вкрилися кригою.

«Зараз аварійні бригади ЛКП «Львівелектротранс» працюють над тим, щоб познімати мокрі брили льоду, які утворилися на контактній мережі. Як тільки вдасться все усунути і не буде чергового накопичення льоду, рух електротранспорту буде відновлено», – йдеться у повідомленні.

Коли електротранспорт у Львові відновить рух, поки не відомо, оскільки, за даними синоптиків, погода не буде покращуватися, уточнили в міськраді.

Раніше КМДА попередила про ожеледицю в столиці і попросило водіїв бути максимально обачними на дорогах і не заважати прибиральній техніці.