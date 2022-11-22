Через негоду в Києві зламані 120 дерев – КМДА

У Києві через крижаний дощ зламані 120 дерев, повідомила Київська міська державна адміністрація 22 листопада.
«У Києві внаслідок негоди зламано 120 дерев: майже півсотні повалених дерев та гілок уже прибрали рятувальники, міські служби продовжують роботу», – йдеться в повідомленні.
Також близько 100 дерев пошкоджені. Найбільше пошкоджень зазнала зелена зона Шевченківського району: 16 повалених і 48 пошкоджених.
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«Ліквідація наслідків негоди триває. Рятувальники закликають мешканців бути обачливими, а водіїв просять не паркувати авто в недозволених місцях, а також під деревами», – додають у міській адміністрації.
Раніше КМДА попередила про ожеледицю в столиці і попросило водіїв бути максимально обачними на дорогах і не заважати прибиральній техніці.
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