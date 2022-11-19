Через нові снігопади і зниження температури водіїв у Києві просять утриматися від поїздок

Через очікуване похолодання у Києві (-6 градусів морозу) міська влада закликає водіїв за можливості утриматися від поїздок власними автомобілями у неділю.

«Після снігопаду у столиці очікується різке похолодання: за кілька годин температура з +1°C опуститься до -6°С. Наразі у столиці працює 268 одиниць техніки «Київавтодору». Нові снігопади синоптики прогнозують на неділю. Просимо водіїв утриматися від поїздок на власних авто під час опадів», – йдеться в повідомленні.

За прогнозами Укргідрометцентру, температура повітря у Києві цієї ночі 6-8° морозу, завтра вдень 2-4° морозу.