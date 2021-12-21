Негода не вплинула на рух поїздів, але є затримки з інших причин – УЗ

«Укрзалізниця» працює в штатному режимі – затримок пасажирських поїздів через негоду не зафіксовано, повідомила пресслужба перевізника.

Але, як вказує перевізник, через загоряння локомотива вантажного поїзда на перегоні Бурштин – Букачівці відстають від графіка на 2:45 год. поїзд №96 Київ – Рахів, на більш ніж 1:30 год №125 Рахів – Миколаїв, №15 Харків – Рахів та №7/8 Київ – Чернівці та на 40 хв поїзд № 701 Чернівці – Львів.

Внаслідок інциденту на пеегоні ніхто не постраждав. Причини інциденту встановлюються.

«Також на рух поїздів вплинула ДТП, яка сталося в ніч з 20 на 21 грудня на переїзді поблизу станції Івано-Франківськ. Водій автівки не впорався з керуванням та зіткнувся з переїзним огородженням. Внаслідок аварії зазнали травм водій автомобіля та три пасажири. Їх було госпіталізовано. АТ «Укрзалізниця вживає всіх заходів, щоб у найкоротші терміни ліквідувати наслідки снігової негоди», – йдеться в повідомленні.

Пасажирів просять під час планування поїздок враховувати ускладнення, що можуть виникнути через погодні умови.

Вчора в Україні рясно сніжило, сьогодні інтенсивність опадів вщухла.