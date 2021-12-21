Влада Києва прозвітувала – більшість вулиць розчищені від снігу

Минулої ночі під час снігопадів у Києві працювало 317 одиниць спецтехніки, з них 114 – на тротуарах, повідомила пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на «Київавтодор».

«Вузькі доріжки, сходи підземних і надземних переходів, зупинки громадського транспорту очищали 274 працівники у складі 42 бригад з ручного прибирання...Після зниження трафіку магістральні вулиці очищали й посипали колонами спецтехніки. Станом на 2:00 усі магістральні вулиці були оброблені й розчищенні. Станом на 8:00 більшість вулиць, які перебувають на балансі ШЕУ розчищені й посипані протиожеледними засобами», – йдеться в повідомленні.

«Київавтодор» повідомляє, що має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

За даними столичної влади, наразі триває доочистка тротуарів.

Найближчої доби синоптики прогнозують зниження температури до -12-14°С.