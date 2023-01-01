У Києві в перший день року оновлений температурний рекорд за всі роки спостереження

Удень 1 січня в Києві і багатьох інших містах і селах України зафіксований температурний рекорд за всі роки наукового спостереження. Удень, аж до заходу сонця, за даними різних погодних сайтів (зокрема, Accuweather), температура в столиці України сягала 13 або й 14 градусів за Цельсієм.

Попередній температурний рекорд, +11,1 градуса за Цельсієм, був зафіксований у 1991 році.

Точні температурні показники 1 січня 2023 року згодом подасть Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.