Синоптики попередили про перший сніг на значній частині території Україні

Українські та західні синоптики попереджають про суттєве ускладнення погодних умов. Циклон, який переміщується з південного заходу Європи, принесе з собою опади, які на тлі похолодання переходитимуть із дощу до снігу.

«Хочу звернути увагу на пристойне похолодання, яке зміцніє до кінця тижня. Температура повітря може знижуватися до 5–10 градусів морозу вночі! І навіть вдень буде нижче нуля», – попереджає синоптик Наталка Діденко.

Вона додає, що погода впродовж найближчих діб буде «на любителя».

«Температура повітря протягом дня четверга, яка хочеш:

- на півночі від 2 морозу до 3 тепла

- на заході 0 +4 градуси

- на сході +2 +8 градусів

- у центрі +1 +6 градусів

- на півдні +7 +11, в Криму до +14 градусів.

За такої синоптичної ситуації може посилюватися вітер навіть до штормових значень», – вказує Діденко.

За даними американського погодного сайту wunderground.com, у Києві найближчої ночі дощ перейде у сніг. Сніговий покрив може втриматися до середини наступного тижня, коли температура з мінусових значень перейде до незначного плюсу.