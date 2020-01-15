Справу щодо ексголови Запорізької ОДА Бриля залишили на розгляді у ВАКС

Кримінальне провадження стосовно ексголови Запорізької ОДА Костянтина Бриля залишиться на розгляді у Вищому антикорупційному суді, повідомила пресслужба суду.

«Апеляційна палата розглянула клопотання захисника колишнього голови Запорізької ОДА про направлення кримінального провадження стосовно обвинуваченого з Вищого антикорупційного суду до Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя. За результатами розгляду колегія суддів відмовила в задоволенні клопотання захисника та визначила підсудність вказаної справи за Вищим антикорупційним судом», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі суду вказали, що рішення набрало законної сили, є остаточним та оскарженню не підлягає.

У липні минулого року колишньому очільнику Запорізької облдержадміністрації Костянтину Брилю було повідомлено про підозру в декларуванні недостовірної інформації.

В основу офіційного провадження лягли дані з розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») «Спецагент із Запоріжжя».

Журналісти встановили, що Бриль та його родина є власниками численного елітного майна – попри те, що сам Бриль майже все життя працював на державній службі. І виявили, що в 2016-му році він єдиний серед голів облдержадміністрацій не подав електронну декларацію за 2015-ий рік.

​За даними слідства, Костянтин Бриль, який протягом квітня 2016-червня 2019 року очолював Запорізьку обласну державну адміністрацію, всупереч закону не подав декларацію за 2015 рік та не вказав численне майно в деклараціях за 2016-2017 роки. Йдеться про об’єкти нерухомості, у тому числі земельну ділянку, автомобілі, а також доходи та корпоративні права, на загальну суму майже 35 мільйонів гривень та 8 мільйонів гривень відповідно. Сам Бриль пояснював журналістам, що не оприлюднювати декларацію йому «наказала СБУ».