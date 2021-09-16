У Британії змінився міністр закордонних справ

У Великій Британії в результаті перестановок в консервативному кабінеті Боріса Джонсона змінився міністр закордонних справ. Зовнішньополітичне відомство очолила Елізабет (Ліз) Трас. Раніше вона була міністром торгівлі.

Елізабет Трас стане першою жінкою – представницею Консервативної партії, яка очолює Міністерство закордонних справ Британії.

Посаду голови МЗС залишив Домінік Рааб. Він очолював відомство з 2019 року і фактично був заступником Джонсона. Він керував урядом навесні 2020 року, в дні, коли Джонсон був шпиталізований із COVID-19.

В останні тижні Рааб зазнав критики на свою адресу – у зв’язку з його поведінкою в дні захоплення талібами Кабула. У цей момент він перебував на відпочинку на Криті.

Рааб залишився в уряді, отримавши посаду міністра юстиції. Джонсон зробив й інші перестановки в уряді – на тлі невдоволення діями кабінету, який звинувачують в нездатності впоратися з проблемами в економіці, викликаними наслідками пандемії.