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25 Жовтень 2019, Київ 16:45
Новини | Міжнародні

Британська поліція затримала двох підозрюваних у справі про смерть 39 людей у вантажівці

Вантажівка належить ірландській компанії Global Trailer Rentals Ltd.

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У Великій Британії поліція заарештувала двох підозрюваних у справі про вантажівку з 39 загиблими мігрантами, повідомляє Sky News. У поліції назвали лише стать і вік заарештованих: це 38-річний чоловік і 38-річна жінка з міста Воррінгтон у графстві Чешир. Як вони пов’язані з вантажівкою, в повідомленні не уточнюється.

Раніше був заарештований водій вантажівки, 25-річний житель Північної Ірландії Мо Робінсон. Його підозрюють у вбивстві.

Вантажівка, у якій знайшли тіла 39 людей, належить ірландській компанії Global Trailer Rentals Ltd. Цю інформацію підтвердив прессекретар компанії, повідомляє агентство RTÉ.

GTR базується в Дубліні, але також має філіали у графствах Лаут та Монахан. За словами представника компанії, вантажівку орендували у Монахані 15 жовтня зі ставкою 275 євро на тиждень.

Компанія вже зв’язалася з поліцією графства Ессекс і надала їй інформацію про особу та компанію, які взяли вантажівку в оренду. Всі вантажівки Global Trailer Rentals оснащені GPS-трекерами, і компанія збирається надати дані своєї системи відстеження правоохоронцям.

Компанія висловила щирі співчуття рідним та друзям загиблих.

Вантажівку з 39 тілами поліція графства Ессекс виявила вночі 23 жовтня приблизно за 30 кілометрів на схід від Лондона.

Спочатку правоохоронці вважали, що вантажівка прибула у країну з Болгарії, та пізніше з’ясувалося, що вона в’їхала у Велику Британію із Зебрюгге (Бельгія) через англійський порт Пурфліт.

Британські ЗМІ повідомляли, що загиблі виявилися громадянами Китаю, та офіційно цю інформацію не підтверджували.

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