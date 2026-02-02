Британія відкликала акредитацію російського дипломата у відповідь на дії Москви

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало посла Росії на зустріч для відкликання акредитації російського дипломата.



Як повідомили у британському міністерстві, Лондон «найрішучіше засуджує нічим спровоковане та невиправдане» рішення Росії вислати британського дипломата минулого місяця та її безпідставні звинувачення проти британських співробітників.



«Викликаючи російського посла, високопосадовець FCDO чітко дав зрозуміти, що Британія не потерпить залякування співробітників британського посольства, тому сьогодні ми вживаємо заходів у відповідь, відкликаючи акредитацію російського дипломата», – заявив речник МЗС Британії.



У міністерстві також додали, що глибоко розчаровані тим, що Росія постійно прагне зірвати роботу дипломатичних місій Британії та стримати британську підтримку України.

У січні Росія відкликала акредитацію одного зі співробітників посольства Великобританії в Москві, наказавши йому залишити територію РФ. За даними ЗМІ, російська ФСБ звинуватила британського дипломата Гарета Самюеля Девіса в роботі на спецслужби Британії під прикриттям.