Британія і Австралія підписали договір про будівництво підводних човнів

Австралія та Велика Британія підписали масштабний договір щодо зміцнення співпраці у сфері розробці та виробництві атомних підводних човнів, йдеться у повідомленні пресслужби уряду Австралії.



Угоду було укладено строком на 50 років в суботу після зустрічі міністра оборони Австралії Річарда Марлса з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі у місті Джілонг, штат Вікторія.

«Договір забезпечить всебічну співпрацю у проєктуванні, будівництві, експлуатації, обслуговуванні та утилізації підводних човнів SSN-AUKUS», – йдеться в заяві міністра Марлса.

Угода стала «зобов’язанням на наступні 50 років двосторонньої оборонної співпраці між Британією та Австралією в межах першого стовпа AUKUS» і базується на «міцному фундаменті тристоронньої взаємодії в межах AUKUS», додав він.

У британському міністерстві оборони зазначили, що договір стане «основою для реалізації програм з будівництва підводних човнів обох країн» і може принести британській економіці до 20 мільярдів фунтів стерлінгів (27,1 мільярда доларів) у експорті протягом найближчих 25 років.

Партнерство AUKUS, укладене між Австралією, Великою Британією та США у 2021 році, передбачає передачу Австралії атомних ударних підводних човнів у наступному десятилітті, що, як зазначається, має стримати зростаючі амбіції Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.