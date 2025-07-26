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Новини | Міжнародні

Британія і Австралія підписали договір про будівництво підводних човнів

Угоду було укладено строком на 50 років (фото архівне)
Угоду було укладено строком на 50 років (фото архівне)

Австралія та Велика Британія підписали масштабний договір щодо зміцнення співпраці у сфері розробці та виробництві атомних підводних човнів, йдеться у повідомленні пресслужби уряду Австралії.

Угоду було укладено строком на 50 років в суботу після зустрічі міністра оборони Австралії Річарда Марлса з міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі у місті Джілонг, штат Вікторія.

«Договір забезпечить всебічну співпрацю у проєктуванні, будівництві, експлуатації, обслуговуванні та утилізації підводних човнів SSN-AUKUS», – йдеться в заяві міністра Марлса.

Угода стала «зобов’язанням на наступні 50 років двосторонньої оборонної співпраці між Британією та Австралією в межах першого стовпа AUKUS» і базується на «міцному фундаменті тристоронньої взаємодії в межах AUKUS», додав він.

У британському міністерстві оборони зазначили, що договір стане «основою для реалізації програм з будівництва підводних човнів обох країн» і може принести британській економіці до 20 мільярдів фунтів стерлінгів (27,1 мільярда доларів) у експорті протягом найближчих 25 років.

Партнерство AUKUS, укладене між Австралією, Великою Британією та США у 2021 році, передбачає передачу Австралії атомних ударних підводних човнів у наступному десятилітті, що, як зазначається, має стримати зростаючі амбіції Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

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