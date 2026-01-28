Прем’єр Британії Стармер розпочав візит до Китаю

Кір Стармер у середу розпочав візит до Китаю – це перший візит британського прем’єр-міністра з 2018 року.

За даними західних медіа, делегація з понад 50 представників британського бізнесу та культурних установ супроводжує прем'єр-міністра, який продовжує свої зусилля з налагодження зв’язків з Пекіном.

Китайська державна агенція Сіньхуа також повідомила, що Стармер у середу прибув до Пекіна, розпочавши свій чотириденний офіційний візит до КНР.

«Немає сенсу ховати голову в пісок, коли йдеться про Китай, у наших інтересах налагоджувати відносини. Це буде дуже важлива поїздка для нас, і ми досягнемо реального прогресу», – сказав журналістам Стармер, якого цитує агенція Reuters.

Стармер, чий підхід до Китаю критикують деякі британські та американські політики, заявив, що Великобританія повинна залишатися пильною щодо потенційних загроз безпеці, але не може дозволити собі ігнорувати можливості, які відкриває друга за величиною економіка світу.

Цей візит може ознаменувати зміну у відносинах між Великою Британією та Китаєм після років глибокої ворожнечі через репресії Пекіна щодо політичних свобод у Гонконзі, підтримку Китаєм Росії у війні в Україні та звинувачення британських спецслужб у тому, що Китай регулярно шпигує за політиками та чиновниками.