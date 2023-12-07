Британія звинуватила ФСБ Росії у спробі втручання в політичні процеси

Федеральна служба безпеки (ФСБ) стоїть за тривалими безуспішними спробами втручання в політичні процеси у Великій Британії.

Як йдеться у повідомленні британського уряду, об’єктами втручання є політики, державні службовці, журналісти, неурядові організації та інші організації громадянського суспільства.



У відповідь на це МЗС Британії наклало санкції на осіб, причетних до діяльності групи, і викликало посла Росії.



«Сьогодні, 7 грудня, Велика Британія та її союзники викрили низку спроб російських спецслужб атакувати високопоставлених осіб та організації за допомогою кібероперацій. Уряд вважає, що це робилося з метою використання отриманої інформації для втручання в політику і демократичні процеси у Великій Британії», – йдеться у повідомленні.

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У британському уряді кажуть, що 18-й центр, підрозділ російської ФСБ, був визнаний відповідальним за низку кібершпигунських операцій – ця діяльність здійснювалася групою Star Blizzard, яка, за оцінками Національного центру кібербезпеки Британії (NCSC), майже напевно підпорядковується ФСБ.



Хоча деякі атаки призвели до витоку документів, спроби втручання в політику і демократію Великої Британії не були успішними, додається в повідомленні.



Після розслідування, проведеного Національним агентством із боротьби зі злочинністю, Британія сьогодні застосувала санкції щодо двох членів Star Blizzard за їх участь у підготовці фішингових кампаній і пов’язану з ними діяльність, яка призвела до несанкціонованого доступу та викрадання конфіденційних даних і яка була спрямована на підрив британських організацій.

Російська сторона наразі не коментує цю заяву Британії.