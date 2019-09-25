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25 Вересень 2019, Київ 17:46
Новини | Події

Бубку переобрали на посаду віцепрезидента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій

Сергій Бубка

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Українця Сергія Бубку переобрали на посаду віцепрезидента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), повідомив Національний олімпійський комітет України.

«Українець отримав 139 голосів від національних федерацій країн, які брали участь в голосуванні. Це перший результат серед одинадцяти претендентів на чотири посади віце-президентів асоціації», – розповіли в НОК України.

Уперше Бубка був віцепрезидентом IAAF у 2007-2011 роках. У 2015-2019 роках він працював першим віцепрезидентом асоціації. Бубка очолює Національний олімпійський комітет з 2005 року.

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