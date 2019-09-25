Українця Сергія Бубку переобрали на посаду віцепрезидента Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF), повідомив Національний олімпійський комітет України.

«Українець отримав 139 голосів від національних федерацій країн, які брали участь в голосуванні. Це перший результат серед одинадцяти претендентів на чотири посади віце-президентів асоціації», – розповіли в НОК України.

Уперше Бубка був віцепрезидентом IAAF у 2007-2011 роках. У 2015-2019 роках він працював першим віцепрезидентом асоціації. Бубка очолює Національний олімпійський комітет з 2005 року.

Президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій переобраний британець Себастьян Коу.