Наступ із Білорусі на Україну зараз є абсолютно нереальним – Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив в інтерв’ю журналісту Дмитру Комарову ввечері 19 травня про відсутність підстав говорити про можливий наступ на Україну з боку Білорусі.

«Станом на зараз це абсолютно нереально, цього не буде, і в планах – нема», – сказав Буданов.

За його словами, щонайменше раз на три тижні з’являються «експерти» і статті про те, що буде наступ з Білорусі. Але боятися наступу з цієї країни в «найближчі терміни не варто», каже Буданов.

«Це ІПСО-шні вкиди. І щоразу, коли до мене звертаються з цим питанням, я кажу: ні, цього не буде», – сказав Буданов, назвавши такі повідомлення «інформаційними атаками», які виходять від росіян.

Втім, каже керівник розвідки, це вигідно і багатьом всередині держави.

У лютому 2022 року керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних міст в Україні, жертвами яких стали десятки тисяч мирних українських жителів. Територія Білорусі пізніше в окремі періоди активно використовувалася російською армією для нападу на Україну.

18 травня з Олександр Лукашенко скептично поставився до українського контрнаступу і назвав його «дезінформацією». За його словами, ніякого контрнаступу «бути не може».