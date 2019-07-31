У Будапешті повторно заарештували капітана-українця 

У Будапешті 31 липня за рішенням Верховного суду Угорщини знову заарештували 64-річного одесита, капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn Юрія Ц., який є фігурантом справи про загибель 28 людей.

Як повідомив інтернет- портал новин Index, 31 липня Юрія Ц. привели на судове засідання у наручниках. Засідання відбувалося за зачиненими дверима і тривало понад три години.

Адвокат капітата Габор М. Тоут заявив, що Юрій Ц. не порушив правил перебування під домашнім арештом. До того ж, через два місяці після катастрофи не може йтися про небезпеку знищення доказів, тому захисник вважає рішення суду безпідставним.

Адвокат оскаржив нову підозру, висунуту його підзахисному, і подав апеляцію. Як заявив Габор М. Тоут, капітан брав участь у наданні допомоги потерпілим. Він кидав у воду рятувальні кола та спустив у Дунай рятувальні човни.

Українець перебував під домашнім арештом з 13 червня без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих. 29 липня за рішенням Верховного суду Угорщини Юрія Ц. взяли під варту за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

29 травня на Дунаї у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно «Вікінґ» та малий прогулянковий катер «Русалка». Від сильного удару катер затонув приблизно за сім секунд. Із 35 людей, переважно туристів із Південної Кореї, вижили тільки семеро. Тіло одного пасажира досі не знайдене.