У Будапешті повторно взяли під варту українського капітана корабля Viking

У Будапешті Верховний суд Угорщини взяв під варту 64-річного одесита Юрія Ц., капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn, передає кореспондент Радіо Свобода. 29 травня корабель зіштовхнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány («Русалка»), внаслідок чого загинули 28 людей, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець перебував з 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих. Адвокат затриманого Ґабор М. Тоут і прес-секретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць, передає кореспондент Радіо Свобода.

Своєю чергою, інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили ряд експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.

29 травня на Дунаї зіткнулися велике круїзне судно та малий прогулянковий катер. Від сильного удару катер затонув приблизно за 7 секунд. Всього на борту катера було 35 людей (угорці – капітан та матрос, і 33 пасажири, громадяни Південної Кореї), врятувалися лише семеро. У перебігу пошукових робіт знайдені тіла 24 дорослих та 6-річної дитини. Серед них був угорський капітан і матрос затонулого судна. Один пасажир досі вважається зниклим безвісти.