Аварія на Дунаї з участю капітана-українця: захист визначився з розміром компенсацій родинам жертв

Адвокат двох загиблих у катастрофі на Дунаї 29 травня біля мосту Марґіт у Будапешті членів корабельної команди прогулянкового катера «Русалка» Крістіан Ґуяш в п’ятницю заявив, що угорська сторона захисту вимагатиме від швейцарської компанії Viking Sigyn у суді над українським капітаном Юрієм Ц. виплати по одному мільйону швейцарських франків родичам загиблих.

Як передає кореспондент Радіо Свобода з посиланням на слова Ґуяша, рівень матеріальної відповідальності українця визначатиме його швейцарська фірма-роботодавець.

Адвокат додав, що сім’ї потерпілих можуть вимагати такого відшкодування матеріальних збитків незалежно від результатів кримінального провадження над капітаном круїзного судна «Вікінґ» 64-річним Юрієм Ц.

Крістіан Ґуяш сказав, що вже звернувся по допомогу до своїх швейцарських колег-юристів із проханням зробити відповідні обрахунки щодо можливих розмірів компенсації, виходячи з чинного законодавства Швейцарії.

«Якщо не вдасться дійти згоди на досудовій стадії переговорів і доведеться іти в суд, будемо виходити з чинної швейцарської практики, згідно з якою захист може вимагати сплати одного мільйона швейцарських франків, або трьохсот мільйонів угорських форинтів у кожному окремому випадку. Якщо компанії доведеться платити за кожну жертву катастрофи, то її керівництво опиниться у великій халепі. І тільки від трудового договору Юрія Ц. залежить, скільки вони стягуватимуть із нього», – зазначив угорський адвокат.

28 листопада прокуратура Будапешта висунула офіційне звинувачення українському капітану Юрію Ц., 64-річному одеситові. Воно ґрунтується на тому, що, згідно з правилами руху річкових суден, команді круїзного судна «Вікінґ» потрібно було зв’язатися по радіо із «Русалкою», оскільки більший пароплав рухався швидше і мав повідомити сусіда про намір здійснити обгін зліва.

На основі аналізу даних електронного навігаційного обладнання «Вікінґа» та запису переговорів з’ясувалося, що таких спроб із боку команди більшого судна не було, йдеться у висновках слідства. Воно доводить, що близько 5 хвилин увага капітана «Вікінґа» була прикута не до управління судном під час небезпечного зближення з маленьким прогулянковим катером «Русалка», хоча на радарі його було видно, зокрема точне місцезнаходження судна, швидкість і напрямок руху.

Раніше адвокат Юрія Ц. вже оскаржував попередню підозру слідчих, висунуту його підзахисному, і подав апеляцію. Як заявив Ґабор Товт, капітан брав участь у наданні допомоги потерпілим. За словами сторони юриста, його підзахисний кидав у воду рятувальні круги та спустив у Дунай рятувальні човни.

29 травня на Дунаї у Будапешті зіткнулися велике круїзне судно «Вікінґ» та малий прогулянковий катер «Русалка». Від сильного удару катер затонув приблизно за 7 секунд. Із 35 людей, переважно туристів із Південної Кореї, вижили тільки семеро. Тіло одного пасажира досі не знайшли.