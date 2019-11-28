Зіткнення на Дунаї: прокуратура Будапешта висунула звинувачення проти українського капітана

Прокуратура Будапешта у четвер висунула офіційне звинувачення 64-літньому одеситу Юрію Ц., капітану круїзного судна «Вікінґ», в необережності при управлінні річкового судна, що спричинило масову загибель людей, та ненаданні допомоги пасажирам. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У висновках слідчих прокуратури шостого та сьомого районів угорської столиці йдеться про те, що український капітан протягом деякого часу не концентрував увагу на управлінні судном, наблизившись на небезпечну відстань до сусіднього прогулянкового катера «Русалка».

У звинуваченні також стверджується, що «Вікінґ» не подав необхідний при обгоні радіо- та звуковий сигнал. Крім того, обвинувачений не виконав своїх обов’язків із надання допомоги потопаючим, доводять угорські слідчі. Це звинувачення раніше заперечував адвокат капітана Габор Тоут.

На суді сторона звинувачення вимагатиме для українського капітана дев’яти років позбавлення волі та заборони керувати водними суднами на дев’ять років.

Як випливає з матеріалів слідства, Юрій Ц. працював у Дунайському пароплавстві з 1975 року. У ранзі капітана річкових суден він служить з 1989 року. З 2000 року наймається в одному з приватних пароплавств Швейцарії.

29 травня 2019 року великий круїзний пароплав «Вікінґ» зіткнувся з меншим прогулянковим судном «Русалка» біля мосту Маргарет у Будапешті, внаслідок чого останнє затонуло за лічені секунди. На його борту знаходилося 35 осіб – 33 пасажири з Південної Кореї та двоє місцевих членів екіпажу. Сімох пасажирів вдалося врятувати. Тіла 27 людей, включно з загиблими угорськими членами корабельної команди, виявили у перебігу тривалих і масштабних пошукових робіт. Одного пасажира з Південної Кореї шукають досі.