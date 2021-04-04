«Будівельник» виборов Кубок України з баскетболу

У фіналі Кубка України з баскетболу київський «Будівельник» був сильнішим за «Черкаські мавпи». Матч завершився з рахунком 93:70.

Найкращим гравцем було визнано Стіва Бертта, який набрав 33 очки, зігравши 30 хвилин на майданчику.

Це вже п’ятий трофей для київського клуба та перший після його повернення. Востаннє київський «Будівельник» грав у сезоні 2017/2018 після чого отримав бан від ФІБА через заборгованості перед тренерами та гравцями, тому пропустив два сезони. Протягом цього часу українські вболівальники провели десятки акцій «Поверніть «Будку».

Наразі «Будівельник» грає в баскетбольній Суперлізі та посідає шосте місце в турнірній таблиці.