Росія двічі атакувала будівлю ГУР – The Economist

Росія двічі атакувала будівлі Головного управління розвідки Міноборони України, востаннє це сталося наприкінці травня. Про це повідомляє видання The Economist 20 червня.

Вперше російські війська атакували штаб ГУР на Рибальському острові в Києві у березні 2022 року – тоді падали ракети, вилітали вікна, обвалювалися будівлі поруч.

Остання атака була 29 травня цього року. Росія намагалася атакувати будівлю ГУР балістичними та крилатими ракети, а також дронами. Ледь не постраждали офіс та сусідній автомобільний міст.

Через день російський президент Володимир Путін хвалився «точним» ударом, який знищив комплекс. Україна спростовує ці дані. Прокремлівські ЗМІ також повідомляли, що генерала Буданова евакуювали до Німеччини та ввели в кому. Проте днями керівник ГУР брав участь в телемарафоні в прямому ефірі, що спростовує російські твердження.