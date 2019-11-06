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06 листопада 2019, Київ 23:00
Новини | Політика

Кабмін вирішив залучити 450 млн євро кредиту від європейського банку для будівництва доріг

У проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачено 73,7 мільярда гривень на дорожню інфраструктуру

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Кабінет міністрів України вирішив залучити 450 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку для будівництва українських доріг, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Мова йде, зокрема, про два масштабні проєкти – об'їзну дорогу біля Львова та капітальний ремонт ділянок міжнародної траси Київ – Одеса», – написав Гончарук у Facebook.

У проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачені 73,7 мільярда гривень на дорожню інфраструктуру. Це на 36% більше порівняно з 2019 роком.

/**/ /**/ Владислав Криклій, міністр інфраструктури України
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