Кабмін вирішив залучити 450 млн євро кредиту від європейського банку для будівництва доріг

Кабінет міністрів України вирішив залучити 450 мільйонів євро кредиту від Європейського інвестиційного банку для будівництва українських доріг, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

«Мова йде, зокрема, про два масштабні проєкти – об'їзну дорогу біля Львова та капітальний ремонт ділянок міжнародної траси Київ – Одеса», – написав Гончарук у Facebook.

У проєкті державного бюджету на 2020 рік передбачені 73,7 мільярда гривень на дорожню інфраструктуру. Це на 36% більше порівняно з 2019 роком.