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24 Вересень 2019, Київ 18:51
Новини | Політика

Керівник «Укравтодору» Новак подав заяву про відставку

Колишній керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак

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Керівник Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Славомір Новак подав голові уряду України заяву про відставку у зв’язку із завершенням 3-річної каденції, повідомила 24 вересня пресслужба «Укравтодору» з посиланням на самого Новака.

«Ще кілька тижнів тому у зв'язку із закінченням 3-річної каденції, новою пропозицією, що я її отримав, і особистими планами, я ухвалив рішення про завершення своєї роботи на посаді керівника «Укравтодору». За три роки непростої, але важливої роботи я отримав велике задоволення від тих результатів, яких вдалося досягнути в Україні», – заявив Новак.

Результати своєї роботи він вважає успішними.

«Лише за три роки ми створили стабільне джерело фінансування (Дорожній фонд) і провели децентралізацію доріг, поліпшили використання наявних кредитних ліній від МФО. Ці кроки збільшили довіру міжнародних фінансових інститутів до України, свідченням чого є отримання нової кредитної лінії щонайменше на 900 мільйонів євро й отримання першого в історії України гранту від ЄС на будівництво доріг, що відкрило можливість залучати таку допомогу надалі», – наголосив чиновник.

/**/ /**/ /**/ Володимир Омелян, на той час міністр інфраструктури України, тестує автобус FlixBus, 11 червня 2019 року
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Міністр інфраструктури Владислав Криклій після свого призначення до уряду анонсував звільнення з посади керівника «Укравтодору» Славоміра Новака. Про його наступника наразі даних немає.

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