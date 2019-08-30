Ексміністр інфраструктури Омелян передав новій команді Transition Book

Колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, як відбулася передача повноважень новій команді міністерства на чолі з Владиславом Криклієм.

«Як і обіцяли, ми цивілізовано передали владу. Розповіли новому міністру що і як треба зробити, де пролягає фарватер, і де підводні камені. Відкрито і щиро, як і належить найвідкритішому міністерству. Transition Book вже в роботі нової команди», – вказав колишній міністр у фейсбуці.

Transition Book – це розміщений на сайті Міністерства інфраструктури електронний документ на 80 сторінках, у якому команда Омеляна розповіла, що встигла зробити за три роки, яку законодавчу базу підготувала і що треба зробити на період до 2030 року.

Увечері 29 серпня Верховна Рада проголосувала за новий склад Кабінету міністрів. Уряд очолив колишній заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук, новим міністром інфраструктури став Владислав Криклій.