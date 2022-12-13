ВР ухвалила законопроєкт про реформу сфери містобудування

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №5655 про реформування сфери містобудування, який передбачає, зокрема, введення уповноважених осіб з містобудівного контролю та страхування їхньої відповідальності. Про це повідомляють у Telegramнародні депуттати, зокрема Ярослав Железняк (фракція «Голос») та Олексій Гончаренко («Європейська солідарність»).

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт передбачає удосконалення питань щодо розробки проєктної документації на будівництво та її експертизи, запровадження держреєстрації права на виконання будівельних робіт із використанням реєстру будівельної діяльності держреєстраторами, нотаріусами. Крім того, скасовується отримання дозвільної документації для набуття такого права.

Документ запроваджує поняття уповноважених осіб з містобудівного контролю, які підлягають реєстрації та страхуванню. Замовник будівництва зможе самостійно обрати орган містобудівного контролю. Також передбачається створення Містобудівної палати як консультативно-дорадчого органу при профільному міністерстві. Органи місцевого самоврядування матимуть функції нагляду за самовільним будівництвом.

Перед ухваленням законопроєкт зазнав критики. Мер Києва, він же голова Асоціації міст України Віталій Кличко казав, що законопроект фактично «повністю нівелює контроль міст за будівництвом і створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок». На думку мера столиці, документ легалізує самовільне будівництво і порушуватиме права власників земельних ділянок і мешканців громад.

Натомість Міністерство інфраструктури назвало критикою документу «маніпуляціями». Зокрема, обстоюють в уряді, зміни покладуть край «бездіяльності місцевого самоврядування» в тому, що стосується будівель, зведених із порушеннями.

Документ ініціювала група народних депутатів на чолі з представницею «Слуги народу» Оленою Шуляк.

У вересні 2021 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск роботи Державної інспекції архітектури та містобудування та припинення роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції.