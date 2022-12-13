Кличко розкритикував новий законопроєкт про містобудування, в уряді відповіли

Мер Києва та голова Асоціації міст України Віталій Кличко 13 грудня виступив проти законопроєкту №5655, який передбачає зміни в регулюванні будівництва міст.

«Фактично це – законопроект, який повністю нівелює контроль міст за будівництвом. І створює умови для монопольного централізованого допуску будівельників на ринок. А тим хто зайде, буде дозволено створити приватний орган контролю містобудівної діяльності без жодного впливу держави чи місцевого самоврядування!» – заявив він.

На думку мера столиці, документ у разі ухвалення легалізує самовільне будівництво і порушуватиме права власників земельних ділянок і мешканців громад.

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Натомість Міністерство інфраструктури назвало критикою документу «маніпуляціями». Зокрема, обстоюють в уряді, зміни покладуть край «бездіяльності місцевого самоврядування» в тому, що стосується будівель, зведених із порушеннями.

Документ ініціювала група народних депутатів на чолі з представницею «Слуги народу» Оленою Шуляк. Як заявила вона сама 12 грудня, законопроєкт «зруйнує монополію місцевої влади на ухвалення рішень у будівельній галузі». Того ж дня Верховна Рада отримала порівняльну таблицю до другого читання.

У вересні 2021 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск роботи Державної інспекції архітектури та містобудування та припинення роботи Державної архітектурно-будівельної інспекції.