Двом експосадовцям банку «Аркада» повідомили про підозру в розтраті коштів – ОГП

Колишнім посадовцям банку «Аркада» повідомили про підозру в розтраті коштів на суму 11,5 мільйона гривень, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Йдеться про ексзаступника директора Головного департаменту та начальника управління по залученню коштів «Аркади».

«За даними слідства, підозрювані у змові з керівництвом банку та забудовниками, формально впровадили акції «Разом дешевше» і залучили кошти підставної особи на придбання 52 квартир у ЖК «Еврика» та «Патріотика» за заниженою вартістю. В подальшому під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, йому поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою вартістю», – нагадує прокуратура.

Відтак збитки добросовісним довірителям фондів фінансування будівництва обох комплексів Офіс генпрокурора оцінює в понад 11,5 мільйона гривень.

Читайте також: Ексголову правління банку «Аркада» підозрюють у розтраті майже 23 млн грн – прокуратура

Підозрюваним зараз обирають запобіжний захід.

Ексголові правління банку «Аркада» повідомили про підозру в розтраті 22,7 мільйона гривень в лютому 2021 року.

25 серпня 2020 року Національний банк відніс «Аркаду» до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня. Наразі продаж квартир в обох житлових комплексах зупинений.

4 вересня 2020-го суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду. Його підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Згодом Нацбанк відкликав ліцензію банку «Аркада».