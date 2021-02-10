Ексголову правління банку «Аркада» підозрюють у розтраті майже 23 млн грн – прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила про підозру ексголові правління банку «Аркада» у розтраті 22,7 мільйона гривень. Інформацію про те, що йдеться саме про банк «Аркада», підтвердили Радіо Свобода у пресслужбі Київської міської прокуратури.

«Ми не можемо називати прізвища особи, якій повідомлено про підозру, але мова йде саме про цей банк («Аркада» – ред.)», – заявили у пресслужбі.

За даними прокуратури Києва, ексголові банку повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 ККУ України (Розтрата майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах).

«За даними слідства, ексголова правління, будучи бенефіціарним власником банку, з використанням пов’язаних з банком двох юридичних осіб організував та налагодив механізм розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва», – зазначили в прокуратурі.

Службові особи банку реалізували дві програми лояльності із залученням коштів фондів фінансування будівництва. За умовами акції вартість квадратного метра площі квартири становила від 169,75 до 190,55 гривень. Це підтверджено укладеними договорами інвестування будівництва між банком та довірителями, розповіли в Київській міській прокуратурі.

«У зв’язку з невиконанням двома юридичними особами умов акційних програм, банк розірвав договори інвестування та безпідставно повернув їм 22,7 млн грн, що в десять разів перевищує суму інвестованих ними коштів», – мовиться в повідомленні.

Зараз прокурори готують клопотання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, зауважили в пресслужбі.

25 серпня 2020 року Національний банк відніс «Аркаду» до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня.

4 вересня 2020-го суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду. Його підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Згодом Нацбанк відкликав ліцензію банку «Аркада».