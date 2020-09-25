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25 вересня 2020, Київ 11:26
Новини | Економіка

НБУ ліквідовує банк «Аркада»

Таке рішення НБУ ухвалив за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Національний банк відкликає ліцензію банку «Аркада» – про це регулятор повідомив вранці 25 вересня.

За заявою, таке рішення НБУ ухвалив за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ухвалив рішення від 24 вересня 2020 року №601-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «АРКАДА», – повідомляє центробанк.

Читайте також: Аваков: правоохоронці розслідують провадження щодо 9 млрд грн, зібраних через фонд банку «Аркада»

Місяць тому, 25 серпня, НБУ відніс «Аркаду» до неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня.

4 вересня суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду. Його підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

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