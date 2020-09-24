Постраждалі від «Еліта-центру» отримають квартири в Деснянському районі Києва – Непоп

Частина постраждалих від афери «Еліта-центру» отримають квартири в Деснянському районі Києва, заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп під час наради з представниками потерпілих від «Еліта-центру».

«Розглянули заявки інвесторів, які планують будівництво житлових комплексів у Деснянському районі Києва. Попередньо узгодили кілька заявок, наразі чекаємо на проведення конкурсу. Після завершення конкурсу частина ошуканих вкладників отримає власне довгоочікуване житло», – заявив Непоп.

Заступник голови КМДА також зазначив, що необхідно якомога ретельніше обирати ділянки під забудову. Жодних термінів він не назвав, як і точної кількості осіб, які отримають житло.

За даними МВС, у результаті будівельної афери «Еліта-центр», яку було розкрито в лютому 2006 року в Києві, постраждали 1760 людей. Без житла досі залишаються 1263 ошуканих інвестори. Загальна сума привласнених грошей вкладників становить близько 400 мільйонів гривень.

Підозрюваним у організації афери з будівельною групою «Еліта-центр» визнали Олександра Шахова (Волконського), його затримали у 2007-му у Швейцарії і екстрадували звідти через рік. У квітні 2016 року Шахова випустили під домашній арешт із СІЗО, заарештувати його повторно не вдалося, оскільки він 7,5 років просидів у СІЗО і вийшов по «закону Савченко» (вирок передбачав 15 років ув’язнення – ред.). Шахов зобов’язався ходити на всі судові засідання по «Еліта-центру», втім вже у липні 2016 року зняв електронний браслет і покинув територію України. Відтоді місце його перебування невідоме.