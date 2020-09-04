Суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду, повідомили в прокуратурі Києва.

Його взяли під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 21 мільйон гривень.

Паливоду підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

25 серпня Національний банк вніс банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних. Нацбанк повідомив, що проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві. Офіс та землю надали як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком «Аркада» компанією-забудовником.