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04 вересня 2020, Київ 21:19
Новини | Політика

Суд заарештував президента банку «Аркада»

Президента банку «Аркада» взяли під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 21 мільйон гривень

Суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду, повідомили в прокуратурі Києва.

Його взяли під варту на 60 днів з альтернативою внесення застави в розмірі 21 мільйон гривень.

Паливоду підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

25 серпня Національний банк вніс банк «Аркада» до категорії неплатоспроможних. Нацбанк повідомив, що проблеми в банку з капіталом відбулися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки за адресою вул. Ольгинська, 3 у Києві. Офіс та землю надали як заставу за кредитом, залученим пов’язаною з банком «Аркада» компанією-забудовником.

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