МВС: до 5 лютого мають підписати меморандум про добудову будинків «Аркади»

До 5 лютого мають підписати меморандум про добудову будинків «Аркади», повідомив міністр внутрішніх справ України Антон Геращенко 26 січня.

«Маємо позитивну новину, яка стосується групи вкладників банку «Аркада». Разом із забудовником-компанією «Столиця» та КМДА до 5 лютого планується підписати меморандум, за яким розпочнеться велика робота – добудувати більше 11 тисяч квартир», – сказав Геращенко.

25 серпня 2020 року Національний банк відніс «Аркаду» до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня.

4 вересня суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду. Його підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Згодом Нацбанк відкликав ліцензію банку «Аркада».