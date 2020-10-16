Київ: протестувальники перекрили рух Хрещатиком

Протестувальники перекрили вулицею Хрещатик у Києві біля будівлі столичної мерії.

Там відбувається акція інвесторів житлових комплексів, які будував банк «Аркада».

Вони вимагають зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком.

Радіо Свобода намагається отримати коментар поліції.

25 серпня Національний банк відніс «Аркаду» до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня.

4 вересня суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду. Його підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Згодом Нацбанк відкликав ліцензію банку «Аркада».