МВС: нові забудовники зобв'яжуться добудувати ЖК «Аркади» найближчим часом

Нові забодовники зобов'яжуться добудувати житлові комплекси банку «Аркада» «найближчим часом», повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«За останні два тижні ми провели кілька зустрічей по питаннях добудов «Аркади» й об’єктів [колишнього керівника «Укогруп» Анатолія] Войцехівського та дійшли висновку, що вже найближчим часом є шанс, що нові забудовники візьмуть на себе відповідальність по добудові житлових комплексів «Аркади», – сказав Геращенко.

За його словами, представники КМДА вже обстежили комплекси «Еврика» та «Патріотика», зараз закінчуються економічні розрахунки, скільки потрібно коштів на добудову будинків.

25 серпня Національний банк відніс «Аркаду» до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня.

4 вересня суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду. Його підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Згодом Нацбанк відкликав ліцензію банку «Аркада».