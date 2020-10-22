Інвестори житлових комплексів, які будував банк «Аркада», знову перекрили рух Хрещатиком

Інвестори житлових комплексів, які будував банк «Аркада», зібралися в центрі Києва на акцію протесту і перекрили рух Хрещатиком біля будівлі столичної мерії.

Близько 300 мітингувальників вимагають публічного оголошення результатів аудиту, проведеного «Київміськбудом», призначення й оголошення нового управителя Фондами фінансування будівництва і нового забудовника, а також будівництва ЖК без доплат із боку інвесторів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції планують блокувати рух до з 20:00. Вони вимагають зустрічі з мером Києва Віталієм Кличком.

Радіо Свобода намагається отримати коментар поліції.

16 жовтня відбувалася схожа акція, тоді також блокували рух.

25 серпня Національний банк відніс «Аркаду» до категорії неплатоспроможних через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімального встановленого рівня.

4 вересня суд заарештував президента банку «Аркада» Костянтина Паливоду. Його підозрюють у привласненні 50 мільйонів гривень з фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика».

Згодом Нацбанк відкликав ліцензію банку «Аркада».