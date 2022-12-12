ОГП: жителю звільненої Снігурівки Миколаївської області повідомили про підозру в колабораціонізмі

Жителю міста Снігурівка Миколаївської області повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), повідомляє 12 грудня Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, проросійськи налаштований чоловік під час окупації погодився на пропозицію представника збройних сил РФ. Вона полягала у тому, що підозрюваний мав продавати автозапчастини, а частину прибутку передавати представнику держави-агресора. З вересня по листопад 2022 року громадянин самовільно зайняв один з магазинів на місцевому ринку. Він торгував автозапчастинами та мастилами для авто, які йому передавав на реалізацію військовий РФ. За таку співпрацю підозрюваний мав привілеї перед іншими місцевими мешканцями. Також він міг безперешкодно виїжджати до тимчасово окупованого Херсона», – ідеться в повідомленні.

За клопотанням прокурора стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється слідчими управління Служби безпеки України в Миколаївській області.

Місто Снігурівка Миколаївської області було окуповане російськими військовими до листопада 2022 року, коли Збройні сили України звільнили всю лівобережну частину Херсонської області і майже всю територію Миколаївської області.