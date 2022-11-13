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Кім: у нещодавно звільненій Снігурівці відновили мобільний зв’язок

«У Снігурівці з'явився мобільний зв’язок!», – голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

У нещодавно звільненому від російських окупантів місті Снігурівка на Миколаївщині у неділю, 13 листопада, відновили мобільний зв’язок, повідомив у телеграмі очільник ОВА Віталій Кім.

«У Снігурівці з’явився мобільний зв’язок!», – поділився радісною звісткою Кім.

10 листопада Сили оборони України звільнили місто Снігурівка Миколаївської області. Інформацію про це оприлюднили військові розвідувального батальйону у своєму зверненні. Також, повідомлення про звільнення населеного пункту опублікували на офіційній фейсбучній сторінці Снігурівської об'єднаної територіальної громади.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім 11 листопада заявив, що вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена.

Тим часом російські війська продовжують обстрілювати Миколаївську область. У ніч проти 11 листопада були обстріляні території громад у Миколаївському та Баштанському районах області. Зафіксоване влучання в промисловий об’єкт, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Продовжуються обстріли і самого Миколаєва. В ніч проти 11 листопада російські війська влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання сталося руйнування з п'ятого по перший поверх, повідомила пресслужба ДСНС.

Коли «солдати плачуть»: як жителі Снігурівки зустрічали ЗСУ (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Коли «солдати плачуть»: як жителі Снігурівки зустрічали ЗСУ (фотосвідчення)

Люди, які пережили російську окупацію, зі сльозами на очах зустрічають українських військовослужбовців, які звільняють їхні села і міста. Про це фотосвідчення із звільненої 10 листопада Снігурівки на Миколаївщині, що за 50 кілометрів від Херсону.

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