Число загиблих через удар по Миколаєву зросло до семи

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Миколаєві сягнула семи людей, повідомили Офіс генерального прокурора і голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«За даними слідства, 11 листопада 2022 року близько 03:00 російська армія в черговий раз ракетами обстріляла два житлові райони міста Миколаєва. Внаслідок обстрілів в одному із районів повністю зруйновано один з під’їздів п’ятиповерхового житлового будинку. На даний час відомо про сімох загиблих та одного пораненого мешканця», – повідомили у прокуратурі.

За повідомленням, також суттєві пошкодження отримали інші багатоповерхові житлові будинки, супермаркет, лінії електромереж, торговельні заклади, приватний автотранспорт.

В іншому районі пошкоджені приватні житлові будинки, автотранспорт виробничі приміщення та склади підприємств, ремонтні майстерні, СТО. Інформація щодо постраждалих у цьому районі уточнюється, додали в ОГП. За попередніми даними, обстріл здійснювався ракетами типу С-300.

У прокуратурі повідомили про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300.

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