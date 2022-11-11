«Цинічна відповідь на наші успіхи на фронті». Зеленський про удар РФ по Миколаєву

Президент України Володимир Зеленський назвав нічний обстріл Росією житлового будинку в Миколаєві «цинічною відповіддю» на успіхи українських військових на фронті.

«Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-ий поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців», – написав Зеленський у телеграмі 11 листопада.

У ніч на 11 листопада російські війська обстріляли житловий квартал Миколаєва, одна з ракет влучила у 5-поверхівку. За даними місцевої влади, загинули щонайменше дві людини, ще двоє людей поранені.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300.