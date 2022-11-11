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«Цинічна відповідь на наші успіхи на фронті». Зеленський про удар РФ по Миколаєву

За даними місцевої влади, загинули щонайменше дві людини, ще двоє людей поранені

Президент України Володимир Зеленський назвав нічний обстріл Росією житлового будинку в Миколаєві «цинічною відповіддю» на успіхи українських військових на фронті.

«Миколаїв. Цинічна відповідь держави-терориста на наші успіхи на фронті. Удар по п’ятиповерховому житловому будинку. Зруйновано з 5-го по 1-ий поверх. На жаль, є загиблі й поранені. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Росія не полишає своєї мерзенної тактики. А ми не полишаємо нашої боротьби. Окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців», – написав Зеленський у телеграмі 11 листопада.

У ніч на 11 листопада російські війська обстріляли житловий квартал Миколаєва, одна з ракет влучила у 5-поверхівку. За даними місцевої влади, загинули щонайменше дві людини, ще двоє людей поранені.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300.

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