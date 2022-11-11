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Двоє людей загинули внаслідок ракетного удару по Миколаєву

Удар спричинив руйнування будинка від п’ятого до першого поверху, повідомив мер міста

Російські війська завдали удару по Миколаєву, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім вранці 11 листопада.

«Тварини у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п’ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених», – заявив він.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що удар спричинив руйнування будинка від п’ятого до першого поверху. Працівники ДСНС продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300.

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