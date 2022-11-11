Двоє людей загинули внаслідок ракетного удару по Миколаєву

Російські війська завдали удару по Миколаєву, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім вранці 11 листопада.

«Тварини у відповідь нашим ЗСУ відповіли ракетним ударом по житловій п’ятиповерхівці. Двоє загиблих, двоє поранених», – заявив він.

Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив, що удар спричинив руйнування будинка від п’ятого до першого поверху. Працівники ДСНС продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Російські війська регулярно обстрілюють Миколаїв. Зокрема, використовують для цього іранські дрони та ракети С-300.